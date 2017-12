»Ich möchte diese Wegwerfkultur abschaffen«

In einer Petition an den Bundestag fordern Sie, die Rettung genießbarer Lebensmittel und verwertbarer Sachen aus Mülltonnen und Sperrmüll soll nicht mehr als Diebstahl strafbar sein. Bei einem »Umsonstzug« am 23. Dezember in Gießen werden Aktivisten eine Art Flohmarkt ohne Geld veranstalten und beim Containern Gefundenes verteilen. Wirklich revolutionär ist es aber nicht, den Armen zuzumuten, sich mit dem zu begnügen, was andere wegwerfen.

Wer kritisiert, Containern sei nicht als sinnvolle Sozialpolitik anzusehen, hat recht. Müll an Bedürftige zu verteilen, ist in der Tat kontraproduktiv. Ich selber mache solche Aktionen nur, um diese Wegwerfkultur abzuschaffen. Deshalb befürworten wir auch, das Wegwerfen von Lebensmitteln konsequent zu verbieten, so wie in Frankreich und Wallonien. Wer aber behauptet, das von Supermärkten weggeworfene Essen sei eklig, hat keine Ahnung. Wir wollen es vor den Läden tagsüber und legal verteilen, um uns mit den Kundinnen und...