Mit dem Mut der Verzweiflung

Es ist ein hierzulande eher unüblicher Konflikt, den die Reinigungskräfte der Firma Klüh am Düsseldorfer Flughafen ausfechten (siehe jW 14. Dezember). Seit einer Woche streiken sie für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze – und das mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Gleich am ersten Streiktag stürmten die Putzkräfte ein von einem Sicherheitsdienst bewachtes Gebäude, in dem der Aufsichtsrat des Flughafenbetreibers tagte. »Das zeigt, wie aufgeheizt die Stimmung ist«, kommentierte Holger Vermeer, Regionalleiter der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) im Rheinland, das am Dienstag auf Nachfrage von jW.

Für besondere Empörung sorgt der Einsatz von Streikbrechern. Diese kommen von der Firma Sasse, die die Reinigungsarbeiten am Düsseldorfer Flughafen zum Jahreswechsel übernimmt. Doch schon jetzt schickt sie Beschäftigte, die den Arbeitskampf sabotieren sollen. Auf dem Flughafen sind Putzkolonnen von Sasse unterwegs. Laut IG BAU benutzten ...