Geröcheltes Frohlocken

Wir schreiben das Jahr 1734. Bach grübelt über sechs Kantaten nach, die er liefern muss. Als Thomaskantor ist er dazu verpflichtet. Eine fünfwöchige Weihnachtszeit bis ins neue Jahr 1735 steht bevor, deshalb sechs Stücke, die an sechs Sonntagsgottesdiensten erklingen sollen. Die Handlung, also den Text, entnimmt er dem Lukas- und dem Matthäus-Evangelium, dazu kommen noch lyrische Einsprengsel von Martin Luther und Paul Gerhardt. Nun passiert, was diesem Bach mehrfach widerfuhr: Das Genie bricht los! Er sprudelt nur so vor Ideen. Ach was, Ideen! Gedanken- Monumente! Riesenhafte Monolithe! Dagegen sehen die ägyptischen Pyramiden wie Legosteine aus. Ok, das ist unfair, weil Pyramiden nicht singen können. Aber täten Sie es, klänge es so: »Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage! Rühm...