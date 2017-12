Teilerfolg für Stahlkocher

Kämpfen lohnt sich. Nach monatelangem Streit ist es den Stahlkochern von Thyssen-Krupp nun kurz vor Weihnachten doch noch gelungen, der Konzernführung Zugeständnisse abzuringen. Im Zuge der Fusion mit dem indischen Konkurrenten Tata einigten sich Management und IG Metall am Donnerstag abend auf Eckpunkte für einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung.

Wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte, sichert der Essener Konzern den rund 27.000 Arbeitern darin den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen für die nächsten neun Jahre zu. Die IG Metall hatte ursprünglich Garantien für zehn Jahre gefordert. Zudem soll es bis 2026 jährliche Investitionen der Kapitalseite in Höhe von jeweils mindestens 400 Millionen Euro geben. Die Gewerkschaft konnte sich darüber hinaus auch in Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse des geplanten Gemeinschaftsunternehmens durchsetzen. So muss Thyssen-Krupp zumindest für sechs Jahre 50 Prozent der Anteile ...