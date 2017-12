Netzneutralität in BRD womöglich bedroht

Die Abschaffung der strikten Regeln zur Netzneutralität in den USA könnte mittelfristig auch Auswirkungen auf die BRD haben. Die Entscheidung der US-amerikanischen Telekom-Aufsicht FCC führe dazu, dass Anbieter, die den Martk ohnehin dominieren, weiter gestärkt und der Zugang kleinerer Firmen erschwert würde, sagte der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitagausgabe). »Die direkte Folge ist ein ›Zwei-Klassen-Internet‹, in dem derjenige bevorzugt wird, der es sich leisten kann, für Überholspuren und neue Datentarife tief in die Tasche zu greifen.«

Als Netzneutralität wird die Gleichbehandlung aller Datenpakete verstanden. In den USA ist es Providern per FCC-Entscheidung nun freigestellt, bestimmte...