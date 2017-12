Sozialdemokratische Wende

Nichts ist klar zwischen SPD und CDU/CSU, aber zumindest gibt es anscheinend einen Termin, um miteinander zu reden – sowie einen straffen Zeitplan. Die Sondierungsgespräche mit den Unionsparteien sollen nach den Worten von SPD-Chef Martin Schulz Anfang Januar beginnen und bereits in der zweiten Januarwoche abgeschlossen werden. »Es geht um viel, wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt«, sagte Schulz am Freitag nach einem entsprechenden Vorstandsbeschluss in Berlin.

Am 11. Januar soll es eine Klausurtagung des SPD-Vorstands geben, für den 14. Januar ist vorläufig ein SPD-Sonderparteitag geplant, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU entscheiden soll. Dieser Termin könne...