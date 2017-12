Erst Pflege-, dann auch Sozialfall

Im vergangenen Jahr waren fast 440.000 Pflegebedürftige auf Sozialhilfe angewiesen – demnach wäre etwa jeder sechste Bdürftige betroffen. Das hat die Saarbrücker Zeitung am Freitag berichtet. Auf Sozialhilfe waren die Menschen angewiesen, weil ihre Einkünfte zusammen mit den Leistungen aus der Pflegeversicherung nicht ausreichen. In diesem Fall erhalten die Personen die »Hilfe zur Pflege«, also Leistungen aus der Sozialhilfe. Demnach ist die Zahl der pflegebedürftigen Sozialhilfeempfänger in den vergangenen zehn Jahren um rund 22 Prozent gestiegen. Im Jahr 2006 gab es erst 360.000 Betroffene. Auch die entsprechenden Nettokosten haben seit 2006 deutlich zugelegt. ...