Der Putsch, den alle wollten

Wenn es keine logische Erklärung gibt, müssen höhere Mächte herhalten. Und so trat Emmerson Mnangagwa am Mittwoch, dem 22. November, am Hauptquartier der Regierungspartei Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF) vor seine Anhänger, um zu erklären: »Das Volk hat gesprochen. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes.« In den Ohren des Publikums klang das offenbar gut, die Menge jubelte jedenfalls. Nur mit der Realität hatte die Mär von Volkes Wille relativ wenig zu tun. Denn der tags zuvor verkündete »freiwillige« Rücktritt von Staatschef Robert Mugabe, auf den Mnangagwa sich bezog, war nicht Folge einer Wahl. Statt dessen war er einzig der Tatsache geschuldet, dass das Militär in der Nacht zum 15. November mit Panzern vor der Präsidentenvilla aufgefahren war und Mugabe unter Hausarrest gestellt hatte. Wenn Gott also wirklich seine Finger im Spiel gehabt hätte, dann hätte der Allmächtige in Simbabwe ganz klassisch geputscht. Wahrscheinl...