Besessen und liebenswert

Betrachtet man die Entstehungsgeschichte von Ruf Records, dann ist klar, warum diese Plattenfirma aus dem thüringischen Lindewerra anlässlich des 20. Todestages des US-Bluesmusikers Luther Allison mit einer ausgesucht opulenten Box aufwartet. Der Todestag war im August, die Box kam Mitte November raus und Thomas Ruf gründete sein Label 1994, weil Allison keine Plattenfirma fand, die bereit gewesen wäre, sich in größerem Umfang für ihn zu engagieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ruf bereits einige Jahre als Manager für Allison gearbeitet.

Bereits 1983 war der Musiker nach Frankreich übergesiedelt, weil er zunehmend in Europa tourte und hier anders als in den USA von seiner Musik auch leben konnte. Dort hatte er zum Beispiel auf dem Bau, in Autowaschanlagen oder als Möbelpacker gejobbt. »Oftmals musste ich in meine eigene Tasche greifen, um meine Band von dem Geld zu bezahlen, das ich tagsüber mit anderen Jobs verdient hatte«, wird Allison im Booklet der Box z...