Freigelassen, angeklagt

Trotz der Anklageerhebung gegen Franco Hans Albrecht, wurde der »Haftbefehl gegen den Bundeswehroffizier nicht wieder in Kraft gesetzt«, wie eine Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft am Mittwoch auf jW-Nachfrage hin erklärte. Die Staatsanwälte legen dem Oberleutnant seit Dienstag die »Planung schwerster staatsgefährdender Straftaten« zur Last, darunter die »Anschlagsplanung auf hochrangige Politiker«. Maßgeblich sind dafür § 89a des Strafgesetzbuches, sowie eine staatsschutzspezifische Tat von besonderer Bedeutung nach §§ 120 und 74a des Gerichtsverfassungsgesetzes der BRD.

In der Anklageschrift der Karlsruher Behörde wird im wesentlichen auf vier Punkte eingegangen. Erstens soll Albrecht aus einer »völkisch-nationalistischen Gesinnung heraus« Anschläge auf das Leben von Justizminister Heiko Maas (SPD), Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Bündnisgrüne) und Politstiftungsleiterin Annetta Kahane vorgesehen haben. Aus Sicht des beschuldigten Bundeswe...