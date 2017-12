In Gänze verworfen

Was ist ein Ensembletheater? Zur Beantwortung dieser Frage hatte die Akademie der Künste in Berlin am 3. Dezember die Leiter aller größeren Theater der Stadt eingeladen. Zunächst ging es darum, was ein Ensemble ausmacht. Wirkt sich die Konkurrenz von Film und Fernsehen auf das Zustandekommen eines Schauspielensembles aus? Oder der Wegfall von Festengagements zugunsten projektorientierter Arbeit? Geht es um Mitbestimmung? Die Antworten fielen erwartungsgemäß sehr unterschiedlich aus.

Vom gemeinsamen Entwickeln einer Spielweise, einer künstlerischen Haltung sprachen die Intendanten des Berliner Ensembles und der Schaubühne, Oliver Reese und Thomas Ostermeier. Ersterer betonte, dass eine Festanstellung noch keine Ensemblebildung garantiere, sondern die künstlerische Entwicklung der Schauspieler Aufgabe der Leitung sei. Damit konnte die Chefin des auf Gastspiele ausgerichteten HAU (Hebbel am Ufer), Annemie Vanackere, wenig anfangen. Shermin Langhoff vom Maxim...