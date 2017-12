»Sie wollen ihre Taten vertuschen«

Am 26. November haben in Honduras Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Nach den offiziellen Ergebnissen hat Amtsinhaber Juan Orlando Hernández die Abstimmung gewonnen, nachdem zunächst der Kandidat der Oppositionsallianz, Salvador Nasralla, vorne gelegen hatte. Was sagen Sie dazu?

Wir als Oppositionsallianz fordern eine Neuauszählung aller Stimmen, Urne für Urne. Auch die Liberale Partei, die inzwischen ebenfalls klein geworden ist, fordert eine Neuauszählung. Sie haben dieselben Kopien der Wahlprotokolle aus den Wahllokalen, die wir auch besitzen. Angeblich sind das dieselben Ergebnisse, die auch das Oberste Wahlgericht, TSE, veröffentlicht hat. Aber die halten uns offenbar für dumm, sie glauben, dass wir keine Zahlen zusammenzählen können.

Das TSE argumentiert, dass die Ergebnisse aller Wahllokale ins Internet gestellt wurden und sie dort jeder überprüfen kann. Stimmen die auf Ihren Protokollen verzeichneten Resultate mit diesen überein...