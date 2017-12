Begrenzte Planbarkeit

Planbarkeit und Sicherheit sind, auch und gerade für junge Menschen, im Berufsleben wichtig. Die Realität sieht für etliche aber anders aus: Der Anteil derjenigen abhängig Beschäftigten, die lediglich einen befristeten Vertrag haben, ist deutlich angestiegen. Besonders stark ist dies in der Altersgruppe der 25- bis 34jährigen der Fall. Waren in dieser Altersgruppe im Jahr 1991 noch 8,4 Prozent der Beschäftigten nur auf Zeit eingestellt, lag ihr Anteil im vergangenen Jahr bereits bei 18,1 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das fast eine Verdopplung von 756.000 auf 1.446.000 Personen. Dies geht aus der Antwort des Statistischen Bundesamtes auf eine An...