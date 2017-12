Nur wenige Quadratmeter fürs Gedenken

Ein Quartier mit »hochwertigem Einzelhandel und edler Gastronomie« soll es werden, wie die »Hackeschen Höfe« in Berlin. »Es soll flaniert und verweilt und gespeist und nicht geeilt, gesnackt und gehetzt werden«, schrieb die Welt über die Stadthöfe in Hamburg. Im Mai wird das Viertel mit 40 Läden, mit Restaurants, Büros und 88 Luxuswohnungen in der westlichen Innenstadt eröffnet. Hier würden Orte nicht neu geschaffen, preist das Blatt die Bemühungen des Investors, der Quantum Immobilien AG: »Sie werden freigelegt wie Intarsien unter den zentimeterdicken Farbschichten der Geschichte.«

Tatsächlich will die Firma Quantum offenbar mit der Geschichte des Ortes so wenig wie möglich zu tun haben, jedenfalls der Phase von 1933 bis 1943, als das früher Stadthaus genannte Gebäude bombardiert wurde. Zwar hat sie sich 2009 beim Kauf des Areals von der Stadt, deren Baubehörde dort arbeitete, zur Einrichtung einer Gedenkstätte verpflichtet, betreibt das aber nach Ansich...