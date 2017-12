Petrys Heil

Der AfD-Parteitag fand ohne die bisherige Vorsitzende statt. Vermisst wurde sie nicht, auch von ihren bisherigen Anhängern nicht, die in der Partei geblieben sind. Der Verlust, der durch ihren Austritt spürbar werden sollte, wird außerhalb Sachsens kaum wahrgenommen. Ihr neues Projekt nennt sich »Blaue Wende« und hatte bisher mehr Medienwirkung als im realen Leben. Ein einziger der frisch gewählten Bundestagsabgeordneten ist ihr gefolgt, weniger als eine Handvoll Landtagsabgeordneter ihrem Ehemann Markus Pretzell in NRW, vier Mandatsträger und eine Reihe von Funktionären in Sachsen, daneben noch eine unerhebliche Anzahl von kommunalen Abgeordneten.

Der Neuanfang verläuft – gelinde gesagt – holprig. Renegaten sind besonders dan...