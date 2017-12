Streichen und einstreichen

Der Druck auf das Technologieunternehmen Siemens, das trotz Rekordgewinnen Tausende Stellen vernichten will, steigt. Der Konzern plant weltweit 6.900 Stellen abzubauen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Doch nun attackieren Politiker das Unternehmen mit dem Verweis darauf, dass es für öffentliche Aufträge hohe Summen bekommen habe.

Wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) auf eine Anfrage der Partei Die Linke hervorgeht, hat der Siemens-Konzern in den vergangenen 20 Jahren mehr als 1,5 Milliarden Euro an Fördermitteln aus dem Bundeshaushalt und durch Aufträge des Bundes erhalten. Die Daten seien möglicherweise nicht vollständig, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presseagentur in Berlin am Donnerstag vorlag. In der Antwort heißt es demnach wörtlich: »Soweit die Bundesregierung dies in der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit ermitteln konnte, hat der Siemens-Konzern seit 1997 Fördermittel aus dem Bundeshaus...