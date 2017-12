Der äußere Faktor

Vergangene Woche kam es in Kiew zu einer bemerkenswerten Festnahme. Beamte des Geheimdienstes SBU verhafteten einen Mann beim Versuch, der stellvertretenden Leiterin der staatlichen Migrationsbehörde ein Schmiergeld in Höhe von mehreren tausend US-Dollar für die »Legalisierung« des Aufenthalts irgendwelcher Iraker und Vietnamesen in der Ukraine auszuhändigen. Die Frau aber hatte den SBU verständigt, und der schlug zu.

Die Brisanz des Vorfalls ist, dass der Festgenommene ein Agent des »Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine« (NABU) war und das Schmiergeld als Provokation angeboten hatte. Die Sache wurde nicht etwa diskret beigelegt, sondern öffentlich nach allen Regeln der Kunst skandalisiert. Dass der aufgeflogene Antikorruptionsermittler der Sohn eines ehemaligen Politikers der »Partei der Regionen« von Wiktor Janukowitsch ist, wurde vom – Präsident Poroschenko unterstehenden – Geheimdienst ebenso genüsslich breitgetreten wie der Vorwurf, das NABU h...