Die Vergebung der Schulden

Im ersten der drei Bände von »Kapital und Christentum« beschrieb Eugen Drewermann eingehend den Industriekapitalismus. Seit einiger Zeit liegt der zweite Band vor: »Finanzkapitalismus«. Bereits Karl Marx schrieb, so Drewermann, dass Profit nicht nur durch die Herstellung und den Verkauf von Waren entsteht, sondern auch durch die Vergabe von Krediten. Das bestätige sich besonders, seit 1971 der US-amerikanische Präsident Richard Nixon den Wechselkurs des Dollar freigab, indem er die Bindung an den Goldpreis aufhob. Das ermöglichte ihm, den Vietnamkrieg weiter zu finanzieren. Schulden aufnehmen und Kriege führen – beides tun die USA seitdem in wachsendem Maße: Drewermann zitiert die Wirtschaftswissenschaftlerin und Feministin Melinda Cooper, die vom »Schuldenimperialismus der USA nach 1971« spricht. Seitdem entwickele sich der Finanzkapitalismus ungebremst. Die kleinen und großen Unternehmer ständen zunehmend unter Druck: Sie müssen immer mehr und immer sch...