Werner, Stöhr

Wegen ihrer Prominenz, aber auch wegen ihrer ungewöhnlichen Kleider erhielten beim jährlichen Schaulaufen der Bayreuther Festspiele lange eine Hamburgerin und eine Salzburgerin großen Applaus: Angela Merkel und Margot Werner. Letztere war die Größere. Die hoch aufgeschossene Werner begann ihre Karriere als Tänzerin 1959 in München und musste beim Pas de deux oft auf ihre Partner hinabblicken. Einen Popularitätsschub brachte 1972 ihr Wechsel zum Chanson, dem sie mit ihrer dunklen Stimme und dem selbstbewussten, herausfordernden Auftreten eine ganz eigenständige Farbe im bundesdeutschen Showgeschäft gab. Der von ihr auch getextete Titel »So ein Mann« stürmte 1977 die Charts und ist heute ein Goldie-Oldie. Margot Werner erhielt eigene TV-Shows, ging auf Tourneen, spielte Theater und Musical, etwa die Spelunken-Jenny in Brechts »Dreigroschenoper«. Auch in Fernse...