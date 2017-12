»Ein beispiellos bizarres Verschiebemanöver«

Am kommenden Wochenende soll Michael Kretschmer bei einem Parteitag der sächsischen CDU in Löbau zum neuen Landesvorsitzenden seiner Partei gewählt werden. Kommt damit frischer Wind in die sächsische CDU?

Nein, Michael Kretschmer ist drei Jahre länger Generalsekretär der sächsischen CDU als Stanislaw Tillich deren Landesvorsitzender und Ministerpräsident. Er trägt damit maßgebliche Verantwortung für den Zustand, in dem sich die CDU und das von ihr politisch dominierte Sachsen befinden.

In der nächsten Woche soll Kretschmer auch zum sächsischen Ministerpräsidenten gewählt werden. Halten Sie ihn für einen geeigneten Nachfolger von Stanislaw Tillich?

Nein. Es ist wahrscheinlich deutschlandweit einzigartig, dass ein Bundestagsabgeordneter, dem die Wählerschaft seines Wahlkreises den Stuhl vor die Parlamentstür setzt, dann durch die Hintertür der Staatskanzlei wiederkommt und zum Ministerpräsidenten befördert wird. Sollten die Abgeordneten von CDU und SPD bei ...