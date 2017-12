Nachschlag: Public Private Marseroberung

Ein schickes Werbefilmchen hat sich Tesla-Chef Elon Musk da für seine Weltraumeroberungsfirma Space X drehen lassen. In sechs Folgen geht es in der Doku-Fiction-Serie »Mars« in aufwendig gedrehten Spielfilmszenen und eingestreuten realen Interviews um die Kolonisierung des Roten Planeten. Die stellen si...