Bauchgefühle

Neulich sprach eine Frau, die Zwillinge erwartet, von ihrem Bauchladen. Es gibt in Berlin eine Hebammenpraxis namens »Bauchgefühl«, und immer wieder hört man – auch von Männern: »Das entscheide ich aus dem Bauch heraus«, und blöder noch: »Meine Bauchentscheidungen habe ich noch nie bereut.« Ein Team um Jennifer Lerner von der Harvard-Universität hat das erforscht: »Zuerst wollte es wissen, worauf die Versuchspersonen selbst am ehesten setzen würden, wenn es darum geht, die Gefühle anderer Menschen möglichst gut einzuschätzen: auf analytisches Denken oder auf ihr Bauchgefühl?« heißt es dazu in Spek­trum der Wissenschaft. Der Großteil der Befragten, so das Ergebnis, plädierte zwar für letzteres, die Wissenschaftlerin fand dann jedoch, wenig überraschend, heraus: »Wir können die Emotionen unserer Mitmenschen besser deuten, wenn wir systematisch denken und alle Informationen sorgsam gegeneinander abwägen.«

Anders der Psychologe Andreas Glöckner von der Fernun...