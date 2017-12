Innenminister stockt Rückkehrprämien auf

Um Flüchtlinge loszuwerden, ist dem geschäftsführenden Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) offenbar jedes Mittel recht. Zum 1. Dezember hat sein Ministerium die Unterstützung für Asylbewerber aufgestockt, die »freiwillig« in ihre Heimat zurückgehen. Wie Medien am Sonntag berichteten, soll es für Rückkehrer, die Mittel aus dem bereits am 1. Februar gestarteten Programm »Starthilfe plus« bekommen, zusätzliche Sachleistungen geben, etwa für die Miete, für Bau- und Renovierungsarbeiten oder eine Küchenausstattung.

Asylbewerber könnten bis zum 28. Februar derartige Sachleistungen beantragen, Familien im Wert von bis zu 3.000 Euro, Einzelpersonen im Wert von bis zu 1.000 Euro. Damit bietet der deutsche Staat Familien jetzt statt der 3.000 Euro, die sie bei »Starthilfe plus« bekommen, bis zu 6.000 Euro, wenn sie sich ihr Recht auf Asyl abkaufen lassen. Antragsberechtigt sind Flüchtlinge aus mehr als 40 Ländern, darunter Syrien, Irak und die Türkei. Die ...