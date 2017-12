Investitionsschwäche

Woher kommt die »säkulare Stagnation«? Der Ausdruck stammt nicht von militanten Antikapitalisten sondern von seriösen Volkswirten, die bei Banken und Regierungen angestellt sind. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) konstatiert die Stagnation der entwickelten kapitalistischen Länder, die chronisch zu sein scheint. Gemeint sind die niedrigen Wachstumsraten seit dem Tiefpunkt der Weltwirtschaftskrise 2009. Das niedrige Wachstum geht einher mit oder ist Folge einer ziemlich dauerhaft niedrigen Investitionsquote, also der Höhe der Investitionen, gemessen am BIP (Bruttoinlandsprodukt).

In der neuen Ausgabe von Z – Zeitschrift Marxistische Erneuerung lässt Jörg Goldberg mögliche Gründe für die Investitions- und Wachstumsschwäche Revue passieren. In Deutschland wachse der Kapitalstock (der Bestand an Maschinen, Anlagen etc., die der Produktion dienen) kaum noch, schreibt er. Im verarbeitenden Gewerbe gehe er sogar zurück. Die vielfach angeführte und zunäc...