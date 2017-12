Dauerhafte militärische Präsenz

Die Pro-Israel-Lobby drängt die US-Regierung zur Festigung und Verstärkung ihrer »militärischen Präsenz« in Syrien. Entsprechende Vorschläge veröffentlichte vor kurzem die »Iran Task Force« des Thinktanks »Jewish Institute for National Security of America«. Das JINSA steht der offiziellen Lobbyorganisation »American Israel Public Affairs Committee« (AIPAC) sehr nahe und wird oft als deren Filiale bezeichnet.

Die »Iran Task Force« umfasst militärische Führer, hochrangige Regierungsbeamte und Diplomaten – überwiegend Männer, die schon seit mehreren Jahren im Ruhestand sind. Die Kovorsitzenden sind der frühere Diplomat Eric Edelman und der General a. D. Charles Wald. Edelman, der von Juli 2003 bis Juni 2005 US-Botschafter in der Türkei war, wurde anschließend Staatssekretär für Politik im Pentagon. Das ist nach dem des Ministers und seines Stellvertreters der dritthöchste Posten des Verteidigungsministeriums. Wald, der seit 2006 im Ruhestand ist, war unter a...