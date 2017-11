Ein Tor wie ein Dolchstoß

Der zweimalige brasilianische Meister Gremio Porto Alegre aus dem südlichen Bundesstaat Río Grande do Sul hat am Mittwoch abend (Ortszeit) die Copa Libertadores der Amerikas gewonnen, das Pendant zur europäischen Champions League. Es war nach 1983 und 1995 das dritte Mal in der Vereinsgeschichte. Bei dem seit 1960 ausgetragenen Wettbewerb haben bis dato nur vier Teams mehr Titel gewonnen: Die Argentinier Independiente (7), Boca Juniors (6), Estudiantes (4) sowie die Uruguayos von Penarol (5).

Dem Club Atlético Lanús aus Argentien zeigten die Brasilianer in den beiden Finalspielen deutlich seine Grenzen. Die erhoffte Überraschung blieb aus. Beim Hinspiel in der Arena do Gremio vergangene Woche hatten die Granatroten den Gegentreffer bei der 0:1 Auswärtsniederlage erst Minuten vor Schluss durch den Ex-Berliner und -Wolfsburger Cicero kassiert. Wahrscheinlich spielte die internationale Unerfahrenheit eine gewisse Rolle.

Nachdem zwischen 2010 und 2013 viermal...