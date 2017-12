He got eyes

Wer 1924 als Sohn eines deutschen Juden geboren wurde, lernte schon früh, was Unsicherheit bedeuten kann – auch wenn die Schweizer Mutter das Überleben in Zürich sicherte. Dort wuchs Robert Frank auf, dort studierte er Romanistik und absolvierte seine Ausbildung zum Fotografen, aber trotz familiärer Beziehungen erhielt er die Schweizer Staatsbürgerschaft erst kurz vor Kriegsende. Die Angst vor Antisemitismus und Verfolgung blieb – und ließ ihn 1947 nach New York auswandern.

Das gesellschaftlich Prekäre ist stets präsent in Franks Werk. Das lässt sich in der Ausstellung, die derzeit in der Wiener Albertina läuft, gut nachvollziehen. Gezeigt werden Werke aus all seinen Schaffensphasen. Darunter sind Kontaktabzüge aus der frühen Lehrzeit in der Schweiz und experimentelle Arbeiten aus der Spätphase. Auch jene Werke, in denen sich persönliche Schicksalsschläge widerspiegeln – Franks Tochter starb 1974 bei einem Flugzeugabsturz, sein Sohn erkrankte zur selben Z...