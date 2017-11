Minimalkonsens bei G-20-Stahlgesprächen

Vertreter der 20 führenden Wirtschaftsmächte (G 20) und der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) haben nach Darstellung von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) im Kampf gegen globale Überkapazitäten auf dem Stahlmarkt Fortschritte erzielt. Die G-20-Staaten halten demnach in einem Bericht fest, dass es einen Abbau »marktverzerrender Subventionen« geben soll. Außerdem seien »konkrete politische Handlungsempfehlungen« geplant. Die SPD-Politikerin sprach am Donnerstag in Berlin von einem Schritt nach vorn ebenso wie EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Die USA begrüßten dies – es seien aber tatsächliche politische Veränderungen notwendig.

