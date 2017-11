Unnötige Todesfälle

Während die medizinische Versorgung von HIV-Infizierten in der Bundesrepublik weitestgehend gewährleistet ist, sieht es in anderen Ländern deutlich schlechter aus. Weltweit leben rund 36,7 Millionen Menschen mit HIV. Der Anteil der mit HIV lebenden Kinder zwischen 0 und 14 Jahren liegt bei 2,1 Millionen. Durchschnittlich rund 1,8 Millionen Menschen haben sich 2016 neu mit HIV infiziert. Pro Tag infizierten sich im Jahr 2016 circa 5.000 Personen, darunter 400 Kinder unter 15 Jahren, mit dem Virus. 64 Prozent der gesamten HIV-Neuinfektionen fanden in Subsahara-Afrika statt. Mehr als eine Million Kinder und Erwachsene ist 2016 weltweit an AIDS-assoziierten Erkrankungen gestorben. Ein besorgniserregender Zugang von mit AIDS assoziierten Todesfällen wurde in der vergangenen Dekade im Nahen und Mittleren Osten und in Nordafrika (48 Prozent Steigerung) sowie in der Region Osteuropa und Zentralasien (38 Prozent Steigerung) beobachtet.

Zwar wissen rund 25,5 Millio...