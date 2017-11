Es scheppert beim Effzeh

Peter Stöger ist ein geduldiger Mensch. Doch nach der 0:2 Heimpleite gegen Hertha BSC will der Trainer des in dieser Saison immer noch sieglosen 1. FC Köln durchgreifen. »Ich werde euch ab jetzt kontrollieren«, kündigte er seinen Spielern während der Teamsitzung am Montag an. Dem Wiener ist zu Ohren gekommen, dass sich manche seiner Schützlinge offenbar nicht an das Feierverbot hielten, das sich die Mannschaft für die frische Karnevalssaison, die am 11.11. startete, selbst auferlegt hatte.

Einige Spieler stürzten sich offenbar verkleidet ins Getümmel – trotz der prekären sportlichen Lage, in der sich die Kölner als abgeschlagener Tabellenletzter befinden. »Auch in den letzten Wochen sollen Spieler an Freitagen unterwegs gewesen sein, wenn Sonntags ein Spiel anstand«, berichtete das Kölsche Boulevardblatt Express am Montag.

Einen Tag später folgte die nächste Maßnahme, das Steuerrad beim »Effzeh« doch noch herumzureißen. Stöger degradierte Fitness-Coach Ya...