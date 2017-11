Re: Fit für die Firma

Die optimierten Angestellten

Die Reportage begleitet Mitarbeiter des australischen Verpackungskonzerns Amcor in Zürich dabei, wie sie ihrem Arbeitgeber zeigen wollen, dass sie die besseren Sklaven sind. So geht es um die Brasilianerin Fernanda (34). Sie ist Headhunterin und will ihre »Arbeit-Lebens-Balance« verbessern, um nach dem Job besser abschalten zu können. Ein gleichaltriger Freund ist kürzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Das hat ihr – hallo! – zu denken gegeben. Das alles ist sehr deprimierend.

Arte, 19.40

Der vierte Mann (1)

Den Abend über Serien glotzen auf Arte. Stockholm 1989: Ihr erster gemeinsamer Fall führt die junge Ermittlerin Jeanette Eriksson und ihren erfahrenen Kollegen Bo Jarnebring in die Wohnung d...