Geschichte der Sieger

Zu jW vom 23. November: »Der letzte Kriegsakt«

Ein ausgezeichneter Kommentar zum Urteil gegen Ratko Mladic. Die Geschichte wird leider durch Siegerjustiz geschrieben. Wäre der Westen 1939–1945 in der Abwägung seiner Interessen mit Hitler einig geworden, dann könnte man in den Geschichtsbüchern heute lesen, wie die westliche Allianz die Welt vor den russischen Kommunisten, Mördern, Vergewaltigern etc. gerettet habe. Die bekannte Aussage des früheren britischen Premierministers Churchill nach dem Zweiten Weltkrieg: »Wir haben das falsche Schwein geschlachtet«, ist mehr als deutlich. Das Ziel der heutigen Attacken gegen Russland wäre bereits im Zweiten Weltkrieg erreicht worden: die Eroberung und Verfügung über das große russische Reich. Wie bereits der Altbundeskanzler Helmut Schmidt im Maischberger-Interview zu seinem 90. Geburtstag 2008 mit Nachdruck klargestellt hat, handelte es sich bei dem Bombardement gegen Belgrad im Jahr 1999 u...