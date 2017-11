Und Gott sah, dass es gut war. So steht es in der Schöpfungsgeschichte. Vielleicht war nicht alles so gut, wie der selbstzufriedene Macher im ersten Moment dachte. Massengräber gab es schon im Steinzeitalter. Und die verniedlichend Ötzi genannte Alpenmumie kam vor 5.000 Jahren durch einen Pfeilschuss von hinten in die Schulter zu Tode. Schnittverletzungen und Kratzspuren beim »Mann aus dem Eis« stammten aus den Tagen davor. Kurz: Er wurde gejagt und ermordet. Entsprechend feindselig geht es im Spielfilm über den mutmaßlichen Tathergang zu.

Jürgen Vogel muss als ziegenfellbehangener Wilder zusehen, wie sein Heim in Flammen aufgeht. Die schönen Tipis mit den zum Trocknen aufgehängten Kräuterbündeln werden zu Asche, Frau und Kinder sterben. Die Plünderer haben es hauptsächlich auf eine Steinzeitreliquie abgesehen, nach Raub und Vergewaltigung machen sie sich davon. Ötzi nimmt die Verfolgung auf. Dabei ist der bärtige Rachegeist etwas gehemmt. Er muss ein sch...