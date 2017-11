»Brexit« schleppt sich hin

Kein Durchbruch: Entgegen anderslautenden Berichten sieht EU-Chefunterhändler Michel Barnier die Gespräche über den britischen Austritt aus der Union nicht auf der Zielgerade. In der jetzigen Verhandlungsetappe mit Großbritannien sei man noch nicht soweit, sagte Barnier am Mittwoch in Berlin. Der britische Daily Telegraph hatte berichtet, es gebe eine Annäherung in der Frage der Austrittsrechnung für das Vereinigte Königreich. Sie soll dem Blatt zufolge zwischen 45 und 55 Milliarden Euro liegen.

Eine Verständigung in dieser Frage wäre ein wichtiges Signal, dass beide Seiten auf eine Einigung auf dem EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember in Brüssel zusteuern. ...