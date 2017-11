Linke-Politiker Hunko kritisiert Afrika-Politik der EU

Andrej Hunko, Europapolitiker der Linksfraktion im Bundestag, erklärte zum fünften EU-Afrika-Gipfel in Abi­djan, der am am Mittwoch begonnen hat:

Die Europäische Union muss gegenüber den afrikanischen Ländern deutlich mehr finanzielle Hilfen zusagen. Es ist allerdings zu befürchten, dass weiter nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche verfahren wird. Hilfszusagen sind oft an die Kooperation bei der Bekämpfung unerwünschter Migration geknüpft. Die betroffenen Regierungen werden dies wie beim Valletta-Gipfel vor zwei Jahren als vergiftetes Geschenk empfinden. Migrationsabwehr darf nicht als Partnerschaft oder Entwicklungshilfe getarnt werden.

In Libyen und den angrenzenden Sahel-Staaten will die EU die kommerzielle Fluchthilfe mit Hilfe von Militärmissionen unterbinden. Die dortigen Grenzbehörden erhalten Gelder aus dem EU-Hilfsfonds für Afrika. In Libyen handelt es sich bei den Begünstigten um brutale Milizen, die sogar selbst in das Schleusergeschäft verw...