Experten für »Grautöne«

Nach dem Auffliegen des unter Terrorverdacht geratenen Oberleutnants Franco Albrecht, der offenbar wie viele seiner Kameraden ein großes Faible für die Naziwehrmacht hat, war Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) um starke Worte nicht verlegen. Die Wehrmacht dürfe »in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr« sein, ließ sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit apodiktisch verlauten. Beim ersten von der Ressortchefin anberaumten Expertenworkshop zum Thema »Tradition der Bundeswehr«, der am 17. August an der Führungsakademie der deutschen Streitkräfte stattfand, klang das dann schon ganz anders. Man werde bei der anstehenden Diskussion über »vorbildliches militärisches Handeln in deutschen Streitkräften vergangener Epochen (…) nicht immer eindeutige Antworten erwarten können«, sondern »auch Grautöne ertragen müssen«, erklärte die Ministerin. »Keine Armee« entstehe schließlich »aus dem Nichts«, und in allen deutschen Armeen habe ...