Not und Tod kein Abschiebehindernis

Die von CDU und CSU geführten Bundesländer treten für die Abschiebung »straffälliger« Syrer ab dem kommenden Sommer ein. Das bestätigte am Mittwoch die sächsische Staatskanzlei. Sie hat gemeinsam mit der bayrischen Staatsregierung einen entsprechenden Antrag an die Innenministerkonferenz (IMK) formuliert, die am 7./8. Dezember in Leipzig tagen wird. Derweil kündigte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch vor Beginn des EU-Afrika-Gipfels am ivorischen Regierungssitz Abidjan an, sie wolle mit ihren Gesprächspartnern über die zügige Rückführung von in der Bundesrepublik lebenden Afrikanern ohne Aufenthaltstitel reden....