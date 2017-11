Was nie geschieht

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Wochenende geschah, was eigentlich nie geschieht. Am Sonntag etwa gewann der Hamburger SV ein Fußballspiel. Doch nicht nur das. Bereits einen Tag zuvor hatte der Club Atlético Independiente gewonnen.

Der HSV und Independiente waren etwa zur selben Zeit, in der ersten Hälfte der 80er Jahre, Weltklasse, verlernten das dann aber. Es waren Independiente-Kicker, die Argentinien zweimal zum WM-Titel schossen. 1978 war es Daniel Bertoni, der den entscheidenden Treffer gegen Happels Niederländer erzielte. 1986 hieß der Henker Westdeutschlands Jórge Burruchaga (seit Jórge Sampaoli im Sommer das Kommando über die Albiceleste, die Nationalauswahl der Silberländer übernahm, ist Burruchaga deren Manager). Nicht zu vergessen das Vorbild Gottes, Ricardo Bochini. Don Diego nahm seinen Sohn Diego Armando von der Villa Fiorito in Lanús (wo Maradona bei Estrella Roja/Roter Stern mit dem Ballkicken begann) immer mit ins Stadion des »Rojo«...