Nightwatch – Nachtwache

Als Kontrastprogramm zum Folgenden ein nekrophiler Thriller aus Dänemark – ein Überraschungserfolg. Und das hat gute Gründe. DK 1994. Mit Nikolaj Coster-Waldau (Martin), Sofie Grabol (Kalinka). Regie: Ole Bornedal. Und, falls Abo vorhanden: Unbedingt den Film »Small Crimes« mit Nikolaj Coster-Waldau in der Hauptrolle auf Netflix gucken! Und, noch wichtiger: Sofort das Buch »Small Crimes« von Dave Zeltserman kaufen, erschienen im Pulp Master Verlag zu Berlin.

Tele 5, 22.00

Weizen oder Wohnen? – Bauern gegen Städteplaner

Deutschlands Metropolen boomen: 300.000 Menschen mehr sollen bis 2030 zum Beispiel in München leben. Und nebenbei gesagt: So sieht München auch schon in...