»Na bitte! Geht doch«

Bei der Feier ihres 80. Geburtstages am 19.November in Dresden fragte Ute Baum den sich unter den Gratulanten befindenden Regisseur Klaus-Dieter Kirst, ob er nicht wieder ein Stück von Peter Hacks inszenieren wolle; eine Frage, deren Hintergrund Glanz und Elend von Kunst in der DDR berührt und die Verantwortung von Intellektuellen für Sozialismus oder Barbarei. Kirst, der mit Hacks’ Stücken Erfolge gefeiert hatte, wandte sich von ihnen ab, als Hacks 1980 sein Schauspiel »Senecas Tod« in Kirsts Regie als oppositionelles modernistisch missinterpretiert fand, und die Uraufführungsoption für ein weiteres zurückzog, was Ute Baum vergeblich zu verhindern suchte.

Sie hatte Hacks im Dezember 1962 an der Karl-Marx-Universität Leipzig erlebt, als er dort »Die Sorgen und die Macht« las. Die Germanistin und Assistentin Hans Mayers teilte die Begeisterung der Studenten für das Stück, in dem Arbeiter erst im Erfahren einer Gesamtverantwortung zu verantwortlichen Eigent...