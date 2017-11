Eichel, Steppat, Gottschalk

Mit der »Vatermilch« aufgesogen hat Kaspar Eichel die Synchronarbeit. Sein Vater Wito leitete jahrelang das DEFA-Synchronstudio, und bis heute ist der Sohn, der am Montag 75 wurde, in vielen Filme zu hören, etwa als Stimme von Robert Redford oder Franco Nero.

In den vor uns liegenden Märchenwochen können wir Kaspar Eichel als Klaus in seinem DEFA-Filmdebüt von 1964 wiederbegegnen: »Die goldene Gans« zählt heute zum goldenen Fonds des deutschen Märchenfilms. Eichel ging jung ins Fernsehensemble und hat hier und bei der DEFA zahlreiche große Rollen gespielt. Seit den 90er Jahren nimmt das Theater wieder einen größeren Platz in seinem Schaffen ein, und er ist inzwischen auch als Regisseur hervorgetreten. Im Fernsehen gab ihm 2015 der an der HFF Babelsberg ausgebildete Regisse...