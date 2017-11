Mit allem, was dazugehört

Es war einmal in den frühen 70er Jahren, als die Frauen beschlossen, Vollprofis zu werden und ihr eigenes Ding zu machen. Die Rede ist von der Geburt des Profitennis im heutigen Sinne, begleitet von einem so grotesken wie seinerzeit gigantomanischen »Geschlechterkampf« am 23. September 1973 vor 30.000 Zuschauern im Houston Astrodome.

Der Film »Battle of the Sexes« handelt von diesem Schaukampf zwischen Billie Jean King, zu jenem Zeitpunkt 29 Jahre alt und amtierende Wimbledonsiegerin, und dem 55jährigen Bobby Riggs, Wimbledon-Champion aus ferner Vergangenheit (1939). Um die 50 Millionen Menschen verfolgten das Match und den nicht unwesentlichen Zirkus drumherum live im Fernsehen. King wurde als Kleopatra verkleidet in einer Sänfte auf den Platz getragen, Riggs zeigte sich in einem gelben Werbedress, der ihn als »Sugar Daddy« mit dunkel drohenden sexuellen Absichten auswies. King gewann 6:4, 6:3, 6:3.

Das merkwürdige Großereignis ist ausführlich gewürdigt ...