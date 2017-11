Bank of England gibt Entwarnung

Vor allem an den Finanzmärkten wird seit dem Votum von 2016 gerätselt: Wie gravierend sind die Folgen des geplanten EU-Ausstiegs Großbritanniens wirklich? In London ist nun für den Bankensektor Entwarnung gegeben worden. Denn die wichtigsten britischen Kreditinstitute sind nach Einschätzung der Notenbank auch im Fall eines mehr oder weniger planlosen Ausscheidens des Landes aus der EU stark genug aufgestellt. Selbst bei größeren ökonomischen Verwerfungen könnten die Geldhäuser die heimische Wirtschaft ausreichend mit finanziellen Mitteln versorgen, erklärte die Bank of England am Dienstag in London.

In einem »Stresstest« haben die britischen Aufseher durchgespielt, was mit den größten Banken des Landes geschehen würde im Fall eines starken wirtschaftlichen Abschwungs, einer Abwertung des Pfunds um ein Viertel, eines Einbruchs der Häuserpreise sowie bei Kreditausfällen infolge einer hohen Arbeitslosigkeit und anziehender Zinsen. Dieses Szenario sei härter ...