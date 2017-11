Frei erfunden?

In der Onlineausgabe des Medienmagazins M erschien am Montag ein Beitrag des Autors Oliver Neß zur Berichterstattung des Spiegels über die Proteste gegen das G-20-Treffen. Darin heißt es:

(…) Kürzlich suggerierte ein ausweislich der Artikelkennung zehnköpfiges Team des Spiegels, beim Hamburg-Besuch der ehemaligen italienischen Senatorin Haidi Giuliani zum G 20 ganz dicht dran gewesen zu sein. An der Mutter des beim Staatschef-Gipfel 2001 in Genua von der Polizei mit einem Kopfschuss getöteten Carlo Giuliani: »Sie sah den Rauch, den Tumult, die Einsatzwagen aus sicherer Entfernung von ihrem Hotelzimmer am Hamburger Hauptbahnhof aus«, schreibt der Spiegel. Zudem wissen die Spiegel-Leute über die Demos gegen G 20 zu berichten: »Sie (Giuliani) selbst marschierte nicht mit.« Ist ausgerechnet Haidi Giuliani als so was wie eine Voyeurin der Gewaltexzesse nach Hamburg gekommen?

Tatsächlich war Giuliani in den Tagen der Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten ...