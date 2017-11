Gesetz des Tages: Die Tanzerlaubnis

Gute Nachricht! Das Tanzen ist in der Stadt New York wieder erlaubt. Am Montag unterzeichnete der Bürgermeister, Bill de Blasio, das Gesetz zur Aufhebung des Tanzverbotes – nach 91 Jahren. Während die sowjetische Avantgarde in den Clubs von Odessa, Tiflis und Archangelsk das Tanzbein schwang, die Leute im Reich der Bolschewiki die Enteignung der Großgrundbesitzer und Fabrikanten feierten, teils nächte- und tagelang in Folge, da war bei Mister West das Tanzen in Tausenden New Yorker Bars, Clubs und Restaurants verboten worden. Ab 1926 stand »Tanzen ist hier nicht erlaubt« auf behördlich angeschraubten Emailleschildern, die noch heute i...