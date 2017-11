Buhmann Agrarminister

Christian Schmidt hat im Interesse von Bayer und Bauernverband offenbar die Rolle des einsamen Regelbrechers übernommen. Nachdem der Bundeslandwirtschaftsminister am Montag nachmittag im zuständigen EU-Gremium der Verlängerung der Zulassung für den Herbizidwirkstoff Glyphosat um fünf Jahre zugestimmt hatte, entzog ihm am Dienstag Kanzlerin Merkel persönlich das Vertrauen. In Berlin erklärte sie zu dem Vorgang: »Das entspricht nicht der Weisungslage, die von der Bundesregierung ausgearbeitet war.«

Vor allem SPD-Politiker, allen voran Umweltministerin Barbara Hendricks, hatten sich zuvor empört über das Abstimmungsverhalten des CSU-Mannes geäußert – und vage die sich anbahnende Neuauflage der großen Koalition in Frage gestellt. Denn Hendricks hatte sich immer dezidiert gegen eine erneute Zulassung der Agrarchemikalie ausgesprochen. Bei derart divergierenden Positionen in einer Koalition muss sich die Bundesregierung in Abstimmungen auf EU-Ebene eigentlich d...