Rassistische Messerattacke

Nach einer Sitzung im Rathaus wollte der Bürgermeister der Stadt Altena am Montag abend noch Döner Kebab für sich und seine Ehefrau holen. Plötzlich hatte Andreas Hollstein (CDU) ein Messer am Hals. Die Tat hat laut Staatsanwaltschaft ein fremdenfeindliches Motiv. Hollstein hatte während der sogenannten Flüchtlingskrise in seinem Ort mit rund 17.000 Einwohnern freiwillig mehr Menschen aufgenommen, als per Verteilerschlüssel zugewiesen worden waren. Gegen den 56-Jährigen Angreifer, einen arbeitslosen Maurer, erging am Dienstag Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

Der Angreifer habe dem Bürgermeister vor der Attacke vorgeworfen, ihm das Wasse...