Vollgasfußball

Tore fallen in der fußballerischen Drittklassigkeit seit Jahren nicht eben zahlreich. Umso schöner waren die acht Buden, die es am Wochenende im Rostocker Ostseestadion zu bestaunen gab. Mit 5:3 besiegte der FC Hansa den bisherigen Tabellendritten Fortuna Köln – und das, obwohl es schon nach 29 Sekunden erstmals hinter Keeper Janis Jonathan Blaswich – ja, so heißen Fußballer heute – im Hansa-Gehäuse eingeschlagen hatte.

»Anfangs habe ich gedacht, wir bekommen eine Klatsche«, gestand Trainer Pavel Dotchev, zumal die Gäste aus der Kölner Südstadt nach zwölf Minuten das 2:0 nachlegten. Die Rostocker fighteten, glichen noch vor der Halbzeit aus und drehten das Spiel schließlich nach der Hinausstellung des Kölners Markus Pazurek (57.). Mit drei Toren ragte Hansa-Angreifer Marcel Hilßner heraus. Dotchev hatte den Linksfuß auf die rechte Offensivseite herübe...