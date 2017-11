Zerstörtes Land

Auf dem Flughafen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ist am Sonnabend zum ersten Mal seit fast drei Wochen wieder ein von der UNO gechartertes Flugzeug mit Hilfslieferungen gelandet. Hauptsächlich hatte es im Auftrag der Kinderhilfsorganisation UNICEF 1,9 Millionen Dosen Impfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus und andere Krankheiten geladen. Ebenfalls am Wochenende wurde zunächst gemeldet, dass in Hudeida ein Frachter mit 5.500 Tonnen Mehl angelegt habe. Etwas später hieß es jedoch, dass dieser Hafen nach wie vor gesperrt sei und dass zwei Hilfsschiffe dort auf die saudische Erlaubnis zum Einfahren warteten. Am Sonntag soll allerdings ein Schiff mit 25.000 Tonnen Weizenmehl in Salif, einem Hafen 70 Kilometer nördlich von Hudeida, eingelaufen sein.

Sanaa, Hudeida und Salif liegen in jenem Teil Jemens, der von der schiitischen Organisation Ansarollah, umgangssprachlich »Huthis«, und ihren Verbündeten in den regulären Streitkräften militärisch kontrolliert und ...