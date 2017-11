Ruf nach Regulierung

Die mächtigen Unternehmen aus dem Silicon Valley ernten in den USA derzeit Kritik von allen Seiten. So wird dem Suchmaschinenkonzern Google verdeckter Lobbyismus vorgeworfen. Das Unternehmen unterstütze Wissenschaftler, die seine politischen Ziele teilten, großzügig mit Stipendien. Zwischen 2005 und 2017 seien mindestens 329 wissenschaftliche Publikationen erschienen, deren Autoren direkt oder indirekt von Google finanziert wurden, zitierte die FAZ (2.8.2017) entsprechende Studien der Campaign for Accountability (CfA) und des Wall Street Journal.

Kritisiert werden die Digital­giganten zudem von einer führenden Interessenorganisation der Zeitungsbranche: der News Media Alliance. »Die Regeln, die Google und Facebook aufstellen, haben weitaus größere und auch direktere Auswirkungen auf unser Geschäft als alles, was die Regierung entscheidet«, sagte David Chavern, Präsident und Geschäftsführer des Interessenverbandes im Interview mit der FAZ (7.10.2017). Er k...